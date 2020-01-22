На предстоящих майских праздниках в кинотеатрах будут показывать только российские картины. Такое поручение дал бывший министр культуры Владимир Мединский незадолго до отставки, передает ..

На предстоящих майских праздниках в кинотеатрах будут показывать только российские картины. Такое поручение дал бывший министр культуры Владимир Мединский незадолго до отставки, передает издание "Ведомости"."Так что Голливуд пусть даже не заявляется на майские каникулы. Никаких "Мстителей". Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю", – заявил экс-глава ведомства.По данным , в мае российские кинозрители будут смотреть отечественные ленты "Подольские курсанты" и "Стрельцы", а также несколько мультипликационных фильмов.