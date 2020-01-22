Во вторник, 21 января, премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое заседание правительства, во время которого определил его главные задачи. Приоритетными являются демография, рост доходов и повышение уровня жизни людей.

Во вторник, 21 января, премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое заседание правительства, во время которого определил его главные задачи. Приоритетными являются демография, рост доходов и повышение уровня жизни людей.Во время заседания Мишустин отметил, что правительство должно максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые президент Владимир Путин обозначил в своем Послании. По словам премьер-министра, кроме вышеназванных задач, в их числе поддержка семей с детьми, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование. "Все то, что называется повышением уровня жизни людей", — подчеркнул Михаил Мишустин.Кроме того, премьер заявил о необходимости более активной реализации национальных проектов, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни и вокруг себя в ближайшее время, сообщает "Россия 24". Мишустин отметил, что это должно происходить не в отдельных городах, а по всей стране. Премьер-министр подчеркнул, что все члены правительства несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития и нацпроектов.Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время необходимо незамедлительно внести поправки в федеральный бюджет, касающиеся всех социальных выплат, о которых глава государства говорил в Послании.Ранее во вторник Владимир Путин пожелал новому председателю правительства и новому составу кабмина успехов на новой работе, поскольку в этом заинтересована вся страна.21 января российский лидер утвердил девятерых заместителей Мишустина. Это люди, которые ранее никогда не занимали посты федеральных министров и вице-премьеров, при этом у каждого из них за плечами огромный опыт работы.