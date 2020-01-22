Проект «Миграция с меди на оптику» ведется в регионе с 2016 года

За 2019 год «Ростелеком» перевёл с медных технологий на оптические более 330 компаний Владимирской и Ивановской областей. Акцент был сделан на малые города и населенные пункты Владимирской области: Суздаль, Гороховец, Курлово, п. Красная Горбатка, Муромцево, Никологоры, с. Шихобалово и Небылое. В Ивановской области основные работы велись в городах Гаврилов-Посад, Южа, Шуя. Напомним, что проект «Миграция с меди на оптику» ведется в регионе с 2016 года, на ВОЛС переключено почти две тысячи компаний.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Замена меди на оптику – одно из важнейших направлений работы компании в 2019 году. Благодаря модернизации сети современные услуги связи получили социальные и административные организации, а также производственные и коммерческие предприятия. Взамен медных сетей ежегодно строятся новые оптические линии как между населенными пунктами, так и внутри них, ведется установка современного оборудования. Обновлённая инфраструктура позволила клиентам пользоваться не только базовыми услугами провайдера, но и облачными сервисами, необходимыми для ведения бизнеса: ”Wi-Fi для бизнеса”, ”Интерактивное ТВ”, ”Виртуальный офис”, ”Видеонаблюдение”, ”Виртуальная АТС” и другие».Для абонентов «Ростелекома» переключение на оптику проводится бесплатно, максимально быстро и комфортно. Более подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте, по телефону 8-800-200-30-00 и в офисах обслуживания компании.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».