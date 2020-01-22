Генеральный директор санкт-петербургского Зенита Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом Сочи по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона."Да, "Зенит" подтверждает договоренность с ФК "Сочи" об аренде Александра Кокорина", – приводит слова Медведева ТАСС.Ранее об аренде 28-летнего футболиста объявили представители "Сочи". Тем не менее Кокорин продолжает готовиться ко второй части сезона в составе "Зенита".