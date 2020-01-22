Российские спортсмены одержали победу в общекомандном зачете на зимних юношеских Олимпийских играх, которые прошли в швейцарской Лозанне. Сборная России завоевала на престижных соревнованиях 29 медалей. В их числе десять золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.

Российские спортсмены одержали победу в общекомандном зачете на зимних юношеских Олимпийских играх, которые прошли в швейцарской Лозанне. Сборная России завоевала на престижных соревнованиях 29 медалей. В их числе десять золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.Таким образом, россияне впервые в истории юношеских Олимпийских игр, которые проводятся с 2012 года, выиграли общекомандный зачет. Напомним, что в турнире принимают участие спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет.Второе место по количеству медалей завоевала команда Швейцарии (десять золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград). Третьими оказались японские юниоры (9,7,1).