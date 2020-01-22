Американские сенаторы приняли резолюцию, определяющую правила рассмотрения вопроса об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу.

Американские сенаторы приняли резолюцию, определяющую правила рассмотрения вопроса об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу.Чтобы принять документ, членам Сената США потребовалось около 13 часов, во время которых обсуждалось множество поправок в него. Однако все предложения демократов республиканское большинство в верхней палате Конгресса отвергло, передает "Интерфакс".В итоге принятая резолюция предполагает, что и у команды Трампа, и так называемых менеджеров по импичменту будет три дня для предоставления всех доказательств. Затем сенаторы смогут в письменном виде задать свои вопросы и приступить к дебатам. По их итогам станет ясно, будут ли сенаторы приглашать каких-либо свидетелей.По мнению лидера сенатского меньшинства, демократа Чака Шумера, одобренный документ приведет "к поспешному судебному разбирательству под покровом ночи с недостаточным количеством доказательств". Однако лидер сенатского большинства, республиканец Митч Макконнелл, наоборот, уверен, что сенаторы утвердили "справедливый план действий".Демократы начали процедуру импичмента в отношении Трампа в сентябре 2019 года. Поводом стал разговор президента США со своим украинским коллегой, во время которого Трамп якобы призывал Владимира Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.