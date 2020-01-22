Инцидент произошел 20 января. Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться. Кто вызволил школьника, 35-летняя женщина не уточнила, но отметила, что спасатель спал на рабочем месте.

Девятилетний мальчик едва не утонул в аквапарке в "Лужниках", его мать винит в произошедшем спавшего на посту спасателя, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел 20 января. Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться. Кто вызволил школьника, 35-летняя женщина не уточнила, но отметила, что спасатель спал на рабочем месте.Напуганный мальчик отделался царапинами, а его мама обратилась к стражам порядка с требованием разобраться в инциденте. По ее словам, спящего на посту спасателя зафиксировали камеры наблюдения.Водные горки, виражи, водопады и волновые бассейны могут не только приносить радость, но и лишать здоровья. Кто проверяет подобные парки и несет ответственность за травмы?Например, полгода назад в самарском аквапарке травму получил 7-летний Даниэль. Мальчик не восстановился до сих пор. Его мама рассказала, что сын скатился с самой маленькой горки, но при этом получил травму ноги. Через недели на этой же горке травму получил еще один мальчик.Цифры шокируют: только за полтора месяца в этом аквапарке травмы получили трое детей. По результатам прокурорской проверки, заведено уголовное дело.По правилам, аквапарки должны проверять сразу несколько ведомств: состояние аттракционов — вопросы технадзора, состояние воды — СЭС. Но, проверки — плановые, и поставить сотрудников надзорных органов в каждом аквапарке просто невозможно.Например, в Новосибирске ребенок застрял между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов. Самостоятельно освободить ногу не получилось, пришлось вызывать спасателей.Подобные истории нередко происходят и за границей. Так, в Турции руку 12-летней россиянки засосало в сливную трубу, которую в отеле не закрыли сеткой. Хотя за жизнь девочки боролись врачи, спасти ее не удалось — слишком долго пробыла под водой.