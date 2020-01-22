Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о ухудшении самочувствия. По словам журналистки, данные о срочной госпитализации не соответствуют ..

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о ухудшении самочувствия. По словам журналистки, данные о срочной госпитализации не соответствуют действительности."В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца", – написала Симоньян на своем телеграм-канале.Напомним, в среду, 22 января, ряд СМИ сообщил о том, что главного редактора RT доставили в реанимацию института имени Н. В. Склифосовского. По данным телеграм-канала Mash, журналистка почувствовала себя плохо во время совещания в Кремле.