Государственная дума приняла в первом чтении закон о зарплате для солдат-срочников. Документ предполагает, что все новобранцы будут получать по 2 тысячи рублей в месяц, плюс премии за участие в опасных операция.

Государственная дума приняла в первом чтении закон о зарплате для солдат-срочников. Документ предполагает, что все новобранцы будут получать по 2 тысячи рублей в месяц, плюс премии за участие в опасных операция, сообщает агентство ТАСС.Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова пояснила, что срочники получают зарплату с 2012 года, когда в войсках начался эксперимент. Сейчас он заканчивается и военные хотят закрепить денежное довольствие для солдат законодательно, чтобы повысить престиж службы.Для военнослужащих армии России законопроект должен вступить в силу с 1 января 2019 года, а для сотрудников других силовых ведомств – с 1 января 2020 года. Замминистра отметила, что новый документ не потребует дополнительных поступлений из бюджета.Между тем, фракция ЛДПР предложила приблизить зарплату солдата-срочника к минимальной по стране – 12130 рублей. Все деньги сразу выплачивать не надо, считает представитель либерал-демократов Александр Шерин. Большую часть средств можно оставить до окончания службы. Тогда молодой человек получит своеобразные "подъемные".