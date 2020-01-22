Злоумышленник в состоянии опьянения нанес несколько ударов ногами по перегородкам павильона...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали 23-летнего жителя Москвы по подозрению в вандализме.В ОМВД России по району Вешняки поступило сообщение о том, что на улице Старый Гай неизвестный мужчина разбил стекло автобусной остановки.Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту проживания в квартире на улице Генерала Антонова. Им оказался 23-летний москвич. Установлено, что злоумышленник находился вместе со своей знакомой около остановки общественного транспорта. В состоянии опьянения он нанес несколько ударов ногами по перегородкам павильона. В результате конструкция погнулась, а также были разбиты стекла.По данному факту дознанием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73