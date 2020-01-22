Совет Федерации назначил 22 января 2020 года нового генпрокурора России. Им стал Игорь Краснов. Сенаторы проголосовали за это решение на открытии весенней сессии верхней палаты. Прямую трансляцию с заседания Совета Федерации вел канал Россия 24.

Совет Федерации назначил 22 января 2020 года нового генпрокурора России. Им стал Игорь Краснов. Сенаторы проголосовали за это решение на открытии весенней сессии верхней палаты. Прямую трансляцию с заседания Совета Федерации вел канал "Россия 24".Вступая в должность генпрокурора России Игорь Краснов принял присягу. Он поклялся на посту генпрокурора свято соблюдать Конституцию и законы, защищать права и свободы человека и гражданина, охранять интересы общества и государства. Краснов также поставил подпись под документом.Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Краснова на пост Генпрокурора в связи с тем, что Юрий Чайка перешел на другую работу. Бывший генпрокурор станет полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.Одной из главных своих задач на новом посту Игорь Краснов назвал ужесточение борьбы с коррупционными проявлениями, ослабление влияние коррупции в России за счет оздоровления правовой среды. Коррупция, по его словам, разлагает как деловую среду, так и государство в целом, делает тщетными попытки к его развитию.При этом Игорь Краснов подчеркнул, что коррупция существует из-за возможности чиновников распоряжаться не принадлежащими им ресурсами, бюджетными средствами, муниципальной и государственной собственностью, льготами и госзаказами.Генпрокуратура сосредоточит свое внимание на особо подверженных криминализации отраслях. Это, по мнению Краснова, жилищно-коммунальное хозяйства, состояние которого часто определяет отношение граждан к государственным структурам и государству в целом. Это также справедливо и в отношении прав граждан на жилье, в особенности детей-сирот, многодетных семей, добавил новый генпрокурор в своем выступлении перед сенаторами.Игорь Краснов служил в органах прокуратуры с 1997 года. В 2007 году перешел в Следственный комитет на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следкома. В 2016 года он стал замглавы Следственного комитета России.Среди дел, которые расследовал Краснов, ряд резонансных: покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.