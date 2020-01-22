Мир должен чтить память советских воинов, которые остановили чуму нацизма. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, открывая выставку, посвященную 75-летию освобождения Освенцима. На экспозиции собраны снимки и документы из музеев России и Израиля.

Мир должен чтить память советских воинов, которые остановили чуму нацизма. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, открывая выставку, посвященную 75-летию освобождения Освенцима. На экспозиции собраны снимки и документы из музеев России и Израиля.Страшной правде Освенцима не до полутонов. Черного карандаша и белой бумаги хватило художнику Зиновию Толкачеву чтобы ее запечатлеть. "Память об Аушвице" (немецкое название лагеря смерти) назвал эту серию сам график. В 45-м рядовой Толкачев освобождал лагерь, в который Золтан Матяш попал вместе со всей семьей из родного города Мукачево. Имя и фамилию сразу заменил номер, который и 75 лет спустя читается на руке набитой толстым шилом татуировкой."А 6307. А у отца было А 6308", — рассказывает он.Он и отец Яков — единственные кто уцелел. Золтана — тринадцатилетнего мальчишку — спас высокий рост. Детей вместе со стариками и больными (то есть теми, кто не способен работать) нацисты, пропустив сквозь ворота с лживой надписью "Труд освобождает", через считанные часы отправляли в газовые камеры."Там один дядька спросил у папы: "Сколько лет твоему сыну?" Он сказал: "13". Тогда мужчина сказал: "Скажешь, что 18". Отец спрашивает: "А почему?" – "Делай то, что я тебе сказал." Понимаете, и так и было. Мы прошли возле этого фашиста Менгеля. Он дал палкой по спине, и все, и пошел", — рассказывает Матяш.Зимой 1945 года Матяша и еще 13 тысяч узников раздетыми и босыми нацисты погнали в Бухенвальд, боялись советского наступления. С тяжелыми боями, освобождая Польшу, к Освенциму рвалась Красная армия.Архивные фото предоставил Музей Победы. Тут много редких снимков. Вот маршал Конев во время Висло-Одерской операции. А вот солдаты 59-й армии Первого Украинского фронта. Все они освободители Освенцима.Сейчас, когда историю пытаются переписывать, представляя героев как агрессоров, а освободителей как захватчиков сила правды как раз в таких подлинных образах."Историческую память хранить необходимо. Она у нас, российских граждан и граждан бывшего Советского Союза, вошла в ДНК вместе с Великой Отечественной войной. И, конечно, те попытки переписать историю, которые мы наблюдаем сегодня, попытки выдать героев за оккупантов, а коллаборационистов за героев абсолютно недопустимы", — заявил Василий Небензя.Об этом говорит и глава израильской миссии. Постпредство, которым руководит Дани Данон, подготовило снимки, на которых запечатлены выжившие узники фабрик смерти."Мы благодарны Красной армии. Это важный день не только для еврейского народа, но и русских во всем мире, благодаря духу и силе Красной армии, которая пришла и освободила лагеря. Сегодня мы услышим выживших, мы услышим освободителей и поблагодарим их всех", — говорит постпред Израиля при ООН Дани Данон.Поблагодарить освобожденных и освободителей пришел генсек ООН Антонио Гуттереш. На приглашение организаторов откликнулись и многие постпреды, в том числе глава миссии США Келли Крафт."Надо сосредоточиться на праздновании 75-й годовщины, но надо всегда помнить, что мы хотим мира и безопасности. Вот что важно, и поэтому это наша ответственность и обязанность, как Совета безопасности", — считает постпред США при ООН Келли Крафт.Открытие выставки архивных документов — это начало череды памятных мероприятий по случаю 75-летия освобождения Освенцима. 27 января в международный день памяти жертв Холокоста на специальное заседание соберется Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций.