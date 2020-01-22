Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзовет 3,4 млн своих автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности.

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзовет 3,4 млн своих автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности.Причиной такого решения стало наличие электронного сбоя, из-за которого подушки безопасности могут не раскрыться или раскрыться не полностью при аварии.Самое большое число машин будет отозвано в США — 2,9 миллиона. Отмечается, что отзыву подлежат модели Corolla (собранные в 2011-2019 гг.), Matrix (2011-2013 гг.), Avalon и Avalon Hybrid (2013-2018 гг.).Специалисты в автосервисах будут устанавливать специальную защиту от помех, которые могут возникнуть при авариях, что и может привести к неправильной работе подушек безопасности, передает РИА Новости.В январе 2010 года из-за неисправности педали газа Toyota отозвала восемь миллионов машин. Это был самый крупный серийный брак за всю историю автомобилестроения. Дефектная педаль западала, что приводило к авариям. Позже американские власти даже оштрафовали компанию на 16 миллионов долларов за "слишком медленную реакцию на жалобы автовладельцев". В феврале того же года японцы отозвали более 400 тысяч машин в 60 странах мира из-за неисправности тормозной системы.