Главный тренер санкт-петербургского Зенита Сергей Семак заявил, что к решению отдать нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина в аренду в Сочи он отношения не имеет. Также российский специалист отметил, что его команда нуждается в отсидевшем в тюрьме футболисте.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что к решению отдать нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина в аренду в "Сочи" он отношения не имеет. Также российский специалист отметил, что его команда нуждается в отсидевшем в тюрьме футболисте."Конечно, неприятно было услышать информацию (об аренде Кокорина), но мы все должны заниматься тем, чем занимаемся. Что касается его будущего, не я принимаю решения об этом, к большому сожалению", – цитирует Семака официальный сайт "Зенита".Кроме того, он добавил, что специально отдал капитанскую повязку Кокорину на товарищескую игру против катарского "Аль-Увайнаха". Таким образом Семак хотел поддержать футболиста. "Это тот игрок, который нам нужен, тот футболист, который может усилить нашу команду", – добавил тренер.Напомним, что руководство "Зенита" приняло решение отдать Кокорина в "Сочи" на правах аренды до конца сезона-2019/20.