Предыдущий альбом Народной артистки Украины Таисии Повалий вышел в 2018-м С тех пор в ее жизни многое изменилось – например, в прошлом году певица стала бабушкой, получила награду из рук президента Беларуси. Теперь же она готовится снова удивить поклонников.
Предыдущий альбом Народной артистки Украины Таисии Повалий вышел в 2018-м С тех пор в ее жизни многое изменилось – например, в прошлом году певица стала бабушкой, получила награду из рук президента Беларуси. Теперь же она готовится снова удивить поклонников.
Украинский язык считается одним из самых песенных и
мелодичных. И ни один концерт Таисии Повалий не обходится без композиций на
мове. Даже на сольнике в Кремле осенью 2018-го исполнительница спела несколько
хитов на родном для себя украинском. И они были особенно тепло встречены
русскоговорящими слушателями. Ведь тот же "Цвiте терен" с удовольствием поют за
столом во время застолий во многих российских семьях.
Теперь же Таисия Повалий записала целый альбом на украинском
языке под названием "Эйфория" – скоро он будет доступен для
скачивания на всех цифровых платформах. Абсолютно новое звучание, модный саунд,
стильные аранжировки – поклонники народной артистки Украины точно удивятся.
Ведь оригинальная стилистка пластинки не похожа ни на одну из прежних работ
звезды украинской эстрады.
– коренная украинка – всегда гордится
культурой, языком и песнями своей страны. И с полным правом может считаться сегодня
главным проводником украинской музыки на постсоветском
пространстве – певицу слушают и в Беларуси, и в Казахстане.
Любят ее творчество и за
границами бывшего Советского Союза – в мае артистка отправится в большой тур по
Соединенным Штатам – перед новым годом ее муж и продюсер Игорь Лихута подписал
контракт на проведение концертов в разных городах Америки. Начнутся же гастроли в Нью-Йорке, где много выходцев из Незалежной. Сейчас певица оформляет документы и визы для заокеанского тура.
Как говорят, под выход альбома певица думает немного
поменять и привычный публике образ и имидж. Она любит эксперименты, не боится
перемен и открыта ко всему новому.