Предыдущий альбом Народной артистки Украины Таисии Повалий вышел в 2018-м С тех пор в ее жизни многое изменилось – например, в прошлом году певица стала бабушкой, получила награду из рук президента Беларуси. Теперь же она готовится снова удивить поклонников.

Предыдущий альбом Народной артистки Украины Таисии Повалий вышел в 2018-м С тех пор в ее жизни многое изменилось – например, в прошлом году певица стала бабушкой, получила награду из рук президента Беларуси. Теперь же она готовится снова удивить поклонников.Украинский язык считается одним из самых песенных имелодичных. И ни один концерт Таисии Повалий не обходится без композиций намове. Даже на сольнике в Кремле осенью 2018-го исполнительница спела несколькохитов на родном для себя украинском. И они были особенно тепло встреченырусскоговорящими слушателями. Ведь тот же "Цвiте терен" с удовольствием поют застолом во время застолий во многих российских семьях.Теперь же Таисия Повалий записала целый альбом на украинскомязыке под названием "Эйфория" – скоро он будет доступен дляскачивания на всех цифровых платформах. Абсолютно новое звучание, модный саунд,стильные аранжировки – поклонники народной артистки Украины точно удивятся.Ведь оригинальная стилистка пластинки не похожа ни на одну из прежних работзвезды украинской эстрады.– коренная украинка – всегда гордитсякультурой, языком и песнями своей страны. И с полным правом может считаться сегодняглавным проводником украинской музыки на постсоветскомпространстве – певицу слушают и в Беларуси, и в Казахстане.Любят ее творчество и заграницами бывшего Советского Союза – в мае артистка отправится в большой тур поСоединенным Штатам – перед новым годом ее муж и продюсер Игорь Лихута подписалконтракт на проведение концертов в разных городах Америки. Начнутся же гастроли в Нью-Йорке, где много выходцев из Незалежной. Сейчас певица оформляет документы и визы для заокеанского тура.Как говорят, под выход альбома певица думает немногопоменять и привычный публике образ и имидж. Она любит эксперименты, не боитсяперемен и открыта ко всему новому.