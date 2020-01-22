Заслуженный артист России Данила Перов скончался на 52-м году жизни. Об этом рассказала пресс-служба театра Содружество актеров Таганки. У него оторвался тромб. Невозможно осознать и ..

Заслуженный артист России Данила Перовскончался на 52-м году жизни. Об этом рассказала пресс-служба театра "Содружество актеров Таганки". У него оторвался тромб."Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", – говорится в сообщении.Напомним, Данила Перов – сын звезды фильма "Москва слезам не верит" Раисы Рязановой. В 1992 году он окончил школу-студию МХАТ. Актер снялся в таких сериалах, как "Отель "Элеон", "Универ" и "Марш Турецкого".