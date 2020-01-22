В Казани появятся умные мусорные контейнеры. Благодаря установке специальных счетчиков контейнеры будут контролировать заполнение твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает информагентство Татар-Информ.

В Казани появятся "умные" мусорные контейнеры. Благодаря установке специальных счетчиков контейнеры будут контролировать заполнение твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает информагентство "Татар-Информ"."Умные счетчики" должны фиксировать заполнение контейнера, а также его возгорание или падение. Так, например, передает ГТРК "Татарстан", когда контейнер будет заполнен до 80 процентов, датчик это зафиксирует, передаст информацию оператору, после чего ближайший мусоровоз заберет его.В настоящее время региональный оператор ведёт переговоры с компанией Etton о закупке "умных счетчиков".