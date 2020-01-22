Местный житель подозревается в фиктивной постановке на учет граждан ближнего зарубежья.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Александровскому району выявлены очередные факты нарушения миграционного законодательства.Полицейскими установлено, что в конце августа прошлого года 37-летний житель Александровского района оформил уведомления о прибытии семи граждан ближнего зарубежья на принадлежащую ему жилплощадь, расположенную в городе Струнино. Однако мужчина знал, что иностранцы, прибывшие в Россию на заработки, фактически по данному адресу проживать не будут.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания на территории Российской Федерации).