21 января 2020 года названы члены нового российского правительства. Двенадцать министров сохранили свои посты в правительстве Михаила Мишустина. Силовой блок правительства претерпел изменения, но надежно исполняющие свои обязанности сохранили посты, а вот список глав остальных министерств значительно обновился.

21 января 2020 года названы члены нового российского правительства. Двенадцать министров сохранили свои посты в правительстве Михаила Мишустина. Силовой блок правительства претерпел изменения, но надежно исполняющие свои обязанности сохранили посты, а вот список глав остальных министерств значительно обновился. Посты глав министерства иностранных дел сохранил Сергей Лавров, а Минобороны продолжит возглавлять Сергей Шойгу.При его руководстве российские вооруженные силы значительно укрепились. Выстроена четкая работа по гособоронзаказу. Растет доля новейшего вооружения. И успешно выполняются задачи по защите страны и национальных интересов в том числе за рубежом, напоминает телеканал "Россия 24".Генерал полиции Владимир Колокольцев остается главой МВД. В числе приоритетов в его работе — противодействие экстремизму и криминальным угрозам в киберпространстве, борьба с коррупцией, нелегальным оборотом наркотиков и незаконной миграцией.Новым министром юстиции стал Константин Чуйченко. Ему 54 года. В прежнем составе правительства работал заместителем Дмитрия Медведева и руководил аппаратом кабинета министров. По образованию он юрист. В 1987 году Чуйченко окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. До работы в правительстве он 10 лет руководил Контрольным управлением президента. Награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Министерство чрезвычайных ситуаций по-прежнему возглавляет Евгений Зиничев. Этим ведомством он руководит с начала 2018 года. В начале 2010 годов Зиничев прошел курс переподготовки в Военной академии Генштаба вооруженных сил. Также работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. В декабре 2018 года нынешнему главе МЧС присвоено воинское звание генерал-полковник.Министерство промышленности и торговли продолжит возглавлять Денис Мантуров. Министром природных ресурсов остался Дмитрий Кобылкин.Антон Силуанов остается министром финансов, потеряв пост первого вице-премьера. Евгений Дитрих сохраняет пост министра транспорта. Пост министра сельского хозяйства сохранил за собой Дмитрий Патрушев. Министерством строительства и ЖКХ будет руководить Владимир Якушев, а министерством по делам Дальнего Востока – Александр Козлов. Пост главы министерства энергетики сохранил Александр Новак.Новым министром экономики стал Максим Решетников. До этого дня он был губернатором Пермского края. По специальности — экономист-математик, сразу после университета устроился на работу в пермскую администрацию, где на различных должностях отвечал за бюджет, финансы и инвестиции.В 2007 году Решетников перешел на работу в Минрегионразвития, дослужился до должности директора департамента. В 2009 году возглавил аппарат правительства России. Затем работал в московской мэрии. Максим Решетников — один из авторов инвестиционной стратегии Москвы. В сентябре 2017 года он одержал победу на губернаторских выборах в Пермском крае, набрав 82 процента голосов.В новый состав социального блока правительства вошли Сергей Кравцов, Валерий Фальков, Ольга Любимова, Михаил Мурашко и Антон Котяков.Министром науки назначен 41-летний Валерий Фальков. Он — российский правовед, эксперт в области высшего образования, с марта 2013 года — ректор Тюменского государственного университета. Фальков — специалист в области конституционного и муниципального права. В 2011 году стал инициатором и организатором межрегиональной многопрофильной олимпиады для школьников "Менделеев". Кроме того, он член президиума учебно-методического объединения по юридическому образованию в российских вузах. Инициатор проекта по правовому просвещению граждан в Тюменской области "Открытая школа права". В 2014 году был включен в резерв управленческих кадров под патронажем президента.Министром связи стал Максут Шадаев. В последнее время занимал сразу две должности — вице-президента Ростелекома и главы дочерней компании "РТ Лабс". Шадаеву 40 лет. Он родился в Москве, окончил московский университет Министерства труда и соцразвития.В нулевых работал помощником руководителя Администрации президента Сергея Нарышкина, а затем советником председателя Госдумы. В 2014 году Шадаев назначен министром госуправления, информационных технологий и связи Московской области. Спустя три года стал советником первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко. На этой должности Шадаев отвечал за координацию информационной политики региональных органов власти в соцсетях.Сергей Кравцов возглавит министерство просвещения. Ему 45 лет, до последнего времени он был главой Рособрнадзора. Кравцов окончил Московский государственный открытый педуниверситет по специальности учитель математики и информатики. После этого работал в Институте управления образованием. В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук по теме "Теория и практика организации профильного обучения в школах Российской Федерации" в Институте содержания и методов обучения Российской академии образования.В 2008 году под руководством Сергея Кравцова "Федеральный центр тестирования" разрабатывал процедуру ЕГЭ. Затем Крацов возглавил Институт управления образованием Российской академии образования, курировал департамент регионального развития Минобразования, исполнял обязанности ректора "Академия повышения квалификации работников образования".Минздрав возглавит бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко. Ему 53 года, он уроженец Екатеринбурга. Мурашко окончил Уральский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология".Карьеру врача начинал интерном в республиканской больнице Коми, а в 2011 году возглавил республиканский Минздрав. Михаил Мурашко — акушер-гинеколог высшей категории, предложил и разработал современную модель оказания перинатальной помощи матери и ребенку, которая сегодня активно применяется в России.Антон Котяков в 2012-2013 годах был заместителем министра финансов Российской Федерации, до этого работал в правительстве Московской области.Новый министр культуры — Ольга Любимова. В течение двух лет она возглавляла департамент кинематографии Минкулькуры. Она окончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа, работала на телевидении. Любимова принимала участие в создании более 80 документальных фильмов. В 2015 году работала в Минкультуры советником департамента кинематографии, занималась проблемами документального кино.Министерство спорта возглавил Олег Матыцин. Ему 55 лет. До этого он работал и в коллегии самого министерства и был членом Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России. Руководил международной федерацией студенческого спорта. А ранее был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Профильное образование, как и вся его карьера и профессиональная деятельность, связаны со спортом.Министерство по делам Северного Кавказа теперь упразднено.Заместителем главы аппарата правительства стал 45-летний Леонид Левин. Он будет курировать информационные технологии, СМИ и культуру. Он депутат Госдумы двух последних созывов. В нынешнем составе он возглавлял комитет по информационной политике, технологиям и связи. Примечательно, что в 1995 году он окончил высшее театральное училище имени Щепкина. Леонид Левин учился на курсе народного артиста СССР Юрия Соломина. Левин — автор многих громких инициатив, которые касаются проблем безопасности интернет-пользователей.37-летний Максим Орешкин назначен помощником президента по экономическим вопросам. Он был самым молодым министром экономического развития. На момент назначения ему было 34 года. А начинал карьеру Орешкин в банковской сфере — работал в Центробанке, прошел путь от экономиста до заведующего сектором департамента платежного баланса, "Росбанке", ВТБ Капитал. Позже перешел на работу в министерство финансов и уже через два года стал заместителем министра.Ранее президент России Владимир Путин своим указом утвердил девятерых вице-премьеров российского правительства. Первым вице-премьером нового правительства Михаила Мишустина стал Андрей Белоусов. Он сменил на этом посту Антона Силуанова. Вице-премьером и главой аппарата правительства назначен Дмитрий Григоренко. Вице-премьерами были назначены Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук. Свои посты вице-премьеров в новом правительстве под председательством Мишустина сохранили Юрий Трутнев, Татьяна Голикова и Юрий Борисов.