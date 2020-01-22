Заявитель оставил ключи от автомобиля в офисе автомойки, чем и воспользовался злоумышленник. Он намеревался сбыть транспортное средство...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от 39-летнего москвича. Мужчина сообщил, что в центре Москвы неизвестный похитил с территории автомойки принадлежащий ему автомобиль «Ленд Ровер Дискавери». Материальный ущерб составил 1 миллион 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Пресненский Вал задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний приезжий из ближнего зарубежья, подрабатывающий на автомойке. Установлено, что заявитель оставил ключи от автомобиля в офисе автомойки, чем и воспользовался злоумышленник. Он намеревался сбыть транспортное средство. В настоящее время похищенная иномарка изъята и возвращена владельцу.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60