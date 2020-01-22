Осуществляя реставрационные работы, фигуранты похитили рулон меди стоимостью более 75 тысяч рублей.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в совершении кражи листовой меди на территории одного из храмов города.В октябре 2019 года двое местных жителей 49 и 48 лет, ранее не судимых, осуществляли реставрационные работы в местном храме. На территории храма они обнаружили рулон листовой меди, предназначенной для покрытия крыши. Увидев большое количество металла, у фигурантов возник преступный умысел, направленный на хищение имущества. Ночью, когда ремонтные работы были завершены и за их действиями никто не наблюдал, злоумышленники, взломав замок, проникли на территорию. Погрузив рулон на строительную тачку, мужчины вывезли его с территории храма и складировали на расположенной неподалеку даче одного из обвиняемых.Распорядиться похищенным они не успели, так как утром следующего дня были задержаны сотрудниками полиции. Вину свою не отрицали и раскаялись в содеянном, добровольно выдав похищенную медь. Вес похищенного рулона листовой меди составлял около 120 кг, стоимость – более 75 тысяч рублей.В настоящий момент материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.