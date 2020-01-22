В КНР возросло число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Этот новый тип вируса, обнаруженный в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), уже распространился за пределы страны.

В КНР возросло число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Этот новый тип вируса, обнаруженный в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), уже распространился за пределы страны.Как сообщил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь, по данным на 20:00 (15:00 мск) число заразившихся составило 444 человека. Погибли 17 человек, передает ТАСС.Тем временем из петербургского аэропорта "Пулково" госпитализировали россиянина, вернувшегося из Китая. У него подозревают ОРВИ, сообщает "Интерфакс". Пассажира, прилетевшего из Шанхая, направили в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина. Подробности о его состоянии будут известны после того, как будут готовы результаты его анализов.Ранее 22 января сообщалось о девяти погибших в Китае от болезни, вызванной новым коронавирусом. Накануне первый случай заражения этим вирусом зафиксировали в США.21 января в российском Минздраве сообщили о начале работы над созданием вакцины против 2019-nCoV. Также ведомство начало разрабатывать тест-систему для диагностики вируса.