Полицейские проверяют информацию о налете на складские помещения на юге столицы. О преступлении сообщил сторож, который пострадал от рук грабителей. Двое неизвестных в масках-балаклавах ..

Полицейские проверяют информацию о налете на складские помещения на юге столицы. О преступлении сообщил сторож, который пострадал от рук грабителей."Двое неизвестных в масках-балаклавах вошли к сторожу в бытовку, избили его и похитили товар – игрушки и средства гигиены, – принадлежащий индивидуальным предпринимателям", – цитирует столичный главк "". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.