Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 48-летнего местного жителя о том, что во время поездки в общественном транспорте у него был похищен мобильный телефон.Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что, когда он садился в автобус, мобильный телефон положил в задний карман брюк, а, выйдя на нужной остановке, его не обнаружил.В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении кражи. 15 января 2020 года 57-летний житель города Мурома был задержан и дал признательные показания. Он пояснил, что, увидев лежащий на сиденье в общественном транспорте телефон, решил забрать его себе.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Мобильный телефон изъят и возвращен законному владельцу.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.