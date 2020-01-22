В Кировском районе Санкт-Петербурга безработный мужчина набросился с ножом на прохожего. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями в области живота и спины. Нападавшего задержали. ..

В Кировском районе Санкт-Петербурга безработный мужчина набросился с ножом на прохожего. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями в области живота и спины.Нападавшего задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мотивы преступника устанавливаются, сообщает .