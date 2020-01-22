В Домодедове 29-летний таксист умер за рулем автомобиля после того, как непрерывно проработал более суток и выпил девять банок энергетического напитка. Погибший являлся уроженцем Таджикистана.

В Домодедове 29-летний таксист умер за рулем автомобиля после того, как непрерывно проработал более суток и выпил девять банок энергетического напитка. Погибший являлся уроженцем Таджикистана.О случившемся сообщает "Регион Online", ссылаясь на информированный источник. Мужчина умер во время того, как разворачивал автомобиль на небольшой скорости. Машина таксиста стукнула другую. Никто, кроме водителя, не пострадал.По предварительным данным, у погибшего остановилось сердце после того, как он отработал 28 часов по трем агрегаторам и выпил девять банок энергетического напитка. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего.Ранее сообщалось, что в различные службы столичных такси нанимают сотрудников без стажа вождения, а также иностранцев без знания языка. Некоторые водители в погоне за заработком спят по несколько часов в сутки прямо в машине, после чего вновь приступают за работу.