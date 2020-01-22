Направлявшийся из Краснодара в Нижний Новгород самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Экипаж принял соответствующее решение из-за сработавшего датчика ..

Направлявшийся из Краснодара в Нижний Новгород самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону. Экипаж принял соответствующее решение из-за сработавшего датчика расхода топлива.По данным , на борту лайнера находились 88 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла успешно, никто из них не пострадал.