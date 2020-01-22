В салоне пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair во время перелета произошло задымление. Пассажиры сняли случившееся на видео. На обнародованных в Сети кадрах видно, что в салоне стоит ..

В салоне пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair во время перелета произошло задымление. Пассажиры сняли случившееся на видео.На обнародованных в Сети кадрах видно, что в салоне стоит пелена дыма. Кроме того, можно услышать крики взволнованных пассажиров. По данным , борт, где произошло задымление, следовал из Бухареста в Лондон. Пострадавших нет.