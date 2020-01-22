В салоне пассажирского самолета авиакомпании Ryanair прямо во время перелета произошло задымление. Пассажиры сняли случившееся на видео. На обнародованных в Сети кадрах видно, что в салоне ..

В салоне пассажирского самолета авиакомпании Ryanair прямо во время перелета произошло задымление. Пассажиры сняли случившееся на видео.На обнародованных в Сети кадрах видно, что в салоне лайнера стоит пелена дыма. Кроме того, можно услышать крики взволнованных пассажиров. По данным , борт, на котором произошло задымление, совершал перелет из Бухареста в Лондон. В результате происшествия никто не пострадал.