В США полиция разыскивает злоумышленника, который избил бывшую звезду NBA Делонте Уэста. Нападение на баскетболиста произошло на трассе, ведущей в Вашингтон.

В США полиция разыскивает злоумышленника, который избил бывшую звезду NBA Делонте Уэста. Нападение на баскетболиста произошло на трассе, ведущей в Вашингтон.На кадрах, снятых очевидцем, запечатлено, как неизвестный мужчина в черной кожаной куртке наносит бывшему спортсмену удар за ударом и бьет ногами по голове. Автор видео, выложившая ролик в Twitter, рассказала, что училась со спортсменом в школе."Это безумие – наблюдать, как его жизнь пошла под откос после NBA", – написала она.Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6— Measha⚡️ (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020Еще на одном видео запечатлено, как 36-летний спортсмен после конфликта сидит на бордюре. Он рассказывает, что ему угрожали оружием, и нецензурно выражается. В избитом человеке сложно распознать спортсмена, который за свою карьеру заработал около 20 миллионов долларов. После этого инцидента на видео попало, как на Уэста надевают наручники и забирают его в полицию.Как сообщает NBC Sports, в 2008 году, после ухода из спорта, у Делонте Уэста обнаружились проблемы с психикой. У него диагностировали биполярное расстройство. Спортсмен лишился средств к существованию, потерял все сбережения и остался без дома. Родные и бывшие коллеги пытались помочь ему, но успехов не добились.После нападения бывшие коллеги по баскетбольной площадке вызвались помочь Уэсту и объявили о сборе средств. Полиция в свою очередь начала расследование.