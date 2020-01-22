Молодой человек, находившийся на сцепке последнего вагона прибывающего на станцию электропоезда, спрыгнул на платформу...

«Полицейский УВД на Московском метрополитене задержал молодого человека за нарушение требований транспортной безопасности», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.На станции метро «Печатники» сотрудником полиции при обходе станции был замечен нарушитель. Молодой человек, находившийся на сцепке последнего вагона прибывающего на станцию электропоезда, спрыгнул на платформу.Задержанным оказался 20-летний житель Московской области, который был в состоянии опьянения.Инцидент на движение электропоездов не повлиял.9 отделом УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве на задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».Судом в отношении нарушителя назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18