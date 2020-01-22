В Сыктывкаре во время плавания в бассейне фитнес-центра погиб Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников. По факту случившегося организована процессуальная проверка. Кроме того, была ..

В Сыктывкаре во время плавания в бассейне фитнес-центра погиб Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников. По факту случившегося организована процессуальная проверка.Кроме того, была назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти спасателя. По данным НСН, Тропников с 2003 года был руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы республики.