22 января состоялось расширенное заседание коллегии УМВД России по Владимирской области по итогам оперативно-служебной деятельности за 2019 год.

В работе коллегии приняли участие начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, Главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Сергей Мамеев, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев, руководители силовых структур области, представители Общественного совета при региональном УМВД, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне.Начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин в своем докладе отметил, что подразделениями органов внутренних дел региона во взаимодействии с правоохранительными и надзорными ведомствами, региональными и местными органами власти обеспечена реализация поставленных задач по противодействию преступности, укреплению порядка и обеспечению безопасности граждан.По основным направлениям оперативно-служебной деятельности подразделения регионального УМВД и территориальные органы внутренних дел на районном уровне показали стабильную работу.По итогам 2019 года общее число преступлений сократилось на 2,8%. Количество зарегистрированных убийств уменьшилось на 18,4%, разбоев – на 26,2%, грабежей – на 15,3%, квартирных краж - на 23%. Всего раскрыто 8790 преступлений, из них – 1799 тяжких и особо тяжких, расследовано 379 преступлений прошлых лет. Обеспечен общественный порядок при проведении более трех тысяч массовых мероприятий. Не допущено групповых и массовых нарушений правопорядка, преступлений террористического и экстремистского характера.В ходе заседания коллегии сотрудникам органов внутренних дел, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, были вручены ведомственные награды, а также благодарственные письма и почетные грамоты Администрации Владимирской области.В завершение заседания начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин обозначил приоритетные направления деятельности и задачи, которые предстоит решать личному составу в 2020 году.