Специально для стажеров сотрудники полиции подготовили насыщенную программу.

В рамках акции МВД России «Студенческий десант» учащиеся Владимирского политехнического колледжа посетили Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области. Специально для стажеров сотрудники УНК подготовили насыщенную программу.Началась стажировка с посещения спортивного зала, в котором занимаются бойцы отряда специального назначения «Гром».Общаясь с ребятами, сотрудники отряда ответили на вопросы об особенностях подготовки бойцов спецотряда, условиях приема на службу и задачах, которые выполняет подразделение. После этого сотрудники «Грома» продемонстрировали несколько приемов самозащиты без оружия, предложив ребятам выполнить их самостоятельно. Стажеры с удовольствием согласились, в завершение отметив, что для правильной и эффективной самозащиты нужна хорошая физическая подготовка.Продолжили встречу полицейский-кинолог со своим четвероногим напарником. Специализация тандема – розыск запрещенных веществ. Служебный пес под руководством полицейского продемонстрировал несколько элементов дрессуры, в том числе, обнаружил имитатор запрещенного вещества в одной из сумок.Сделав общее фото на память, «десантники» отправились в лабораторию, где проводят исследования изъятых в ходе оперативных мероприятий веществ. Эксперты рассказали студентам об используемом оборудовании, отметив, что при проведения экспертиз специалистами применяются методики, доказавшие свою эффективность. Стажеры с интересом слушали, задавая в ходе разговора вопросы об особенностях химических составов различных видов наркотиков.Продолжилось мероприятие в актовом зале Управления.Сотрудники УНК рассказали ребятам об основных функциях подразделения, о фактах оборота наркотиков, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность, а также предложили для просмотра несколько фильмов, демонстрирующих пагубное влияние наркотиков на организм.К беседе со стажерами присоединились представители организации «Киберпатруль» - добровольческого объединения, с которым УНК тесно взаимодействует на протяжении нескольких лет. Результатом совместной работы стали десятки закрытых сайтов, пропагандирующих наркотики или участвующих в их незаконной реализации. После беседы несколько студентов изъявили желание пополнить ряды участников объединения.Завершая встречу, начальник УНК УМВД России по Владимирской области Петр Бузин поблагодарил студентов за проявленный интерес к деятельности подразделения, а ребята, в свою очередь, выразили благодарность за увлекательную стажировку.