Из-за трагедии с одиннадцатью погибшими в Томской области в Узбекистане создали правительственную спецкомиссию. Соответсвующее поручение дал президент страны Шавкат Мирзиёев. Специалистам предстоит установить точные причины пожара, а также оказать необходимую помощь семьям погибшим и пострадавшим.

Из-за трагедии с одиннадцатью погибшими в Томской области в Узбекистане создали правительственную спецкомиссию. Соответсвующее поручение дал президент страны Шавкат Мирзиёев. Специалистам предстоит установить точные причины пожара, а также оказать необходимую помощь семьям погибшим и пострадавшим, сообщает ГТРК "Томск".Напомним, ЧП произошло 21 января в Асиновском районе области. В результате возгорания в жилом доме в поселке Причулымский погибли одиннадцать человек. Десять из них являлись гражданами Узбекистана."По этому адресу проживало двенадцать наших соотечественников. В результате пожара десять граждан Узбекистана погибли, двое госпитализированы с различными повреждениями. В ходе следствия были установлены личности девяти погибших", – сообщает ведомство.Ранее сообщилось, что к моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Из строения самостоятельно эвакуировались двое человек. На месте трагедии развернули оперативный штаб. Губернатор региона поручил правоохранительным органам в самые короткие установить все подробности проишествия.В настоящий момент СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Дальнейшее расследование инцидента взяла под особый контроль региональная прокуратура.