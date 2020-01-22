По словам сотрудницы магазина, двое молодых людей пытались расплатиться за товар поддельными денежными средствами...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали двух граждан, подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр.В полицию обратилась руководитель магазина, расположенного на улице Ивана Франко. Заявительница сообщила, что двое молодых людей пытались расплатиться за товар денежной купюрой достоинством 5 тысяч рублей, в отношении которой у продавца возникли сомнения в ее подлинности.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 20-летнего и 21-летнего приезжих. У злоумышленников были изъяты 10 купюр достоинством 5 тысяч рублей.Согласно проведенному исследованию изъятые купюры по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и являются поддельными.Следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов сбыта поддельных денег.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93