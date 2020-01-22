Водитель совершил наезд на 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода...

СУ УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.20 января в дежурную часть ОР ДПС ГИБДД поступила информация о наезде на пешехода на Заводской улице Зеленограда.Прибывшие на место инспекторы ГИБДД установили, что 38-летний житель ЗелАО, управляя автомашиной «БМВ», следовал по Солнечной аллее в направлении Привокзальной площади.Напротив дома 18 стр. 2 на Заводской улице водитель совершил наезд на 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход нарядом скорой медицинской помощи был доставлен в городскую больницу.Сотрудники полиции задержали подозреваемого.Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31