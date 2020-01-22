В Судьбе человека — Валентина Талызина. 22 января этой талантливой актрисе исполнилось 85 лет. Народная артистка до сих пор выходит на сцену родного театра имени Моссовета, а зрители знают и любят ее по ролям в фильмах, которые уже стали классикой отечественного кинематографа.

Валентине Талызиной 22 января исполнилось 85 лет. Народная артистка, голосом которой говорит Надя в "Иронии судьбы", до сих пор выходит на сцену родного театра имени Моссовета, в котором служит уже 62 года, а зрители знают и любят ее по ролям в фильмах, которые уже стали классикой отечественного кинематографа.Мастер ЖЭКа в "Афоне", провинциальная актриса из фильма "О бедном гусаре замолвите слово", подруга Нади из "Иронии судьбы"…Первым фильмом актрисы стал "Зигзаг удачи", всего же Талызина сыграла в десяти фильмах Эльдара Рязанова, хотя, по ее словам, режиссера в ней "все не устраивало".Валентина Илларионовна рассказывает, что Рязанов "делил женщин на два лагеря – музы и жены". "Я же была лишь домработницей у жены", — иронизирует актриса.В кино Талызина часто играла сильных и независимых, но несчастливых в личной жизни женщин.Так сложилось и в ее судьбе. Муж актрисы — художник Леонид Непомнящий ушел к другой женщины через 5 лет после рождения их дочери Ксении.Актриса столь тяжело переживала его уход, что 40 дней пролежала в клинике неврозов. Однако одиночество, говорит Талызина, помогло ей добиться большого успеха в профессии.Впрочем, признается артистка, она тоже изменяла супругу – это произошло, когда на съемках фильма "Иванов катер" Талызина влюбилась в своего партнера Юрия Орлова. Однако тогда, невзирая на бурный роман, Талызина не стала разрушать его и свою семью.Как вспоминает Валентина Илларионовна свое военное детство и спешный отъезд с мамой – бегство от фашистов из Барановичей в Омск?Простила ли отца, который оставил их с мамой, влюбившись женщину из Польши?Кого актриса заменила в фильме "Зигзаг удачи", и кто назвал ее "некрасивой и непородистой"? Где они познакомились с Непомнящим? Как удалось справиться со стрессом после ухода мужа?В "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова, приготовившего для именинницы сюрпризы, — Валентина Илларионовна Талызина.