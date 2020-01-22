Коммунальщики заплатят ему почти 70 тысяч рублей

Владимирец, на машину которого летом 2019 года упало трухлявое дерево, через суд добился от коммунальщиков возмещения ущерба.МКУ «Благоустройство» оспаривали предъявленные им обвинения, но почему-то отказались от экспертизы ствола упавшего дерева.Суд, принимая во внимание фото, которые предоставил им горожанин, согласился с тем, что дерево упало из-за «ненадлежащего ухода».Коммунальщиков обязали возместить ущерб, стоимость экспертизы и сопутствующие расходы – почти 70 тысяч рублей.