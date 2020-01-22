Добровольно возместить ущерб они отказались

Владимирская областная детская клиническая больница подала в суд на родителей мальчика, который случайно сломал дорогостоящий аппарат.Представители ОДКБ требуют возместить стоимость прибора суточного мониторирования ЭКГ. Он стоит около 230 тысяч рублей. Добровольно возместить ущерб родители юного пациента отказались.Инцидент произошел в 2019 году. Мама мальчика принесла на прием к кардиологу снятый прибор, рассказав, что ребенок его намочил. Женщина согласилась оплатить ремонт прибора, но выяснилось, что его уже не починить.Именно поэтому, по мнению больницы, родители должны оплатить покупку нового аппарата.