Она умерла в больнице

Во Владимире 20 января произошла авария со смертельным исходом, в результате которой погибла беременная женщина, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По предварительным данным, 29-летняя жительница Владимира переходила дорогу по пешеходному переходу на улице 16 Лет Октября, когда её сбил водитель автобуса. По его словам, он просто не успел затормозить. «Скорая» доставила пострадавшую в БСП, но врачи не смогли ей ничем помочь.Полиция ищет свидетелей происшествия. В случае, если вы видели аварию, звонить можно по телефону: 8(4922) 54-16-65.