Парламентарии разобрались в ситуации, которая сложилась после публикации в ряде СМИ о проведении выборов в нижнюю палату, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал журналистов опираться на факты и не использовать неподтвержденные слухи.

Парламентарии разобрались в ситуации, которая сложилась после публикации в ряде СМИ о проведении выборов в нижнюю палату, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал журналистов опираться на факты и не использовать неподтвержденные слухи.Тему недостоверных публикаций в СМИ накануне поднял лидерфракции ЛДПР Владимир Жириновский. Выяснилось, что журналисты публиковалинепроверенную информацию и распространяли фейки.Публикацию американского агентства Bloomberg о досрочныхвыборах в нижнюю палату Вячеслав Володин назвал вмешательством во внутренниедела России. "Bloomberg – это издание, которое здесь (в Госдуме. – прим.ред.) с этими вопросами ходило, цель преследовало, чтобы вмешаться в нашивыборы и внести смуту в головах", – сказал председатель нижней палаты.Он призвал журналистов относиться к получаемым материаламответственнее, а также учитывать факты и цифры.Ранее Владимир Жириновский призвал пресечь недостоверныепубликации в иностранных СМИ. Изначально вбросы осуществляли иностранныеинформагентства, после фейки подхватили отечественные СМИ. "При этомисточников никто не указывает", – возмутился Вячеслав Володин.В Госдуме опровергли очередной фейк.Напомним, вчера лидер ЛДПР Владимир Жириновский поднял на пленарном заседании тему слухов о досрочных выборах в ГД.— Государственная Дума (@dumagovru)