Парламентарии разобрались в ситуации, которая сложилась после публикации в ряде СМИ о проведении выборов в нижнюю палату, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал журналистов опираться на факты и не использовать неподтвержденные слухи.
Парламентарии разобрались в ситуации, которая сложилась после публикации в ряде СМИ о проведении выборов в нижнюю палату, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал журналистов опираться на факты и не использовать неподтвержденные слухи.
Тему недостоверных публикаций в СМИ накануне поднял лидер
фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Выяснилось, что журналисты публиковали
непроверенную информацию и распространяли фейки.
Публикацию американского агентства Bloomberg о досрочных
выборах в нижнюю палату Вячеслав Володин назвал вмешательством во внутренние
дела России. "Bloomberg – это издание, которое здесь (в Госдуме. – прим.
ред.) с этими вопросами ходило, цель преследовало, чтобы вмешаться в наши
выборы и внести смуту в головах", – сказал председатель нижней палаты.
Он призвал журналистов относиться к получаемым материалам
ответственнее, а также учитывать факты и цифры.
Ранее Владимир Жириновский призвал пресечь недостоверные
публикации в иностранных СМИ. Изначально вбросы осуществляли иностранные
информагентства, после фейки подхватили отечественные СМИ. "При этом
источников никто не указывает", – возмутился Вячеслав Володин.
В Госдуме опровергли очередной фейк.
Напомним, вчера лидер ЛДПР Владимир Жириновский поднял на пленарном заседании тему слухов о досрочных выборах в ГД.
— Государственная Дума (@dumagovru)