Эффективное взаимодействие депутатов и правительства – во многом заслуга бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя назначение парламентария Леонида Левина на должность замглавы аппарата кабмина.

Эффективное взаимодействие депутатов и правительства – во многом заслуга бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя назначение парламентария Леонида Левина на должность замглавы аппарата кабмина.Несмотря на сопротивление отраслевых министров и аппарата,Медведев многое сделал для укрепления сотрудничества Думы и правительства,отметил Володин. "Мы практически вышли на другой уровень коммуникаций,который нам позволяет более качественно готовить законы", – подчеркнулспикер.Уровень коммуникации при новом составе правительства необходимосохранить, уверен Володин. Об этом депутаты говорили Михаилу Мишустину во времяобсуждения его кандидатуры.Комментируя назначение Леонида Левина на должность главыаппарата правительства, Вячеслав Володин указал на недоработки прежнего составакабмина в сфере цифровой экономики. Законы не внесены, и это проблема рядаведомств, подчеркнул председатель нижней палаты.На новой должности Левин будет заниматься тем же вопросами,что и в Госдуме – IT, цифровая экономика, СМИ. Он пообещал сделать все возможноедля укрепления взаимодействия с парламентом.Напомним, что 22 января Михаил Мишустин представилобновленный состав правительства. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов.Всего у главы кабмина девять заместителей.Вячеслав Володин надежду на эффективную работуправительства. "Надеемся, что новый состав правительства сделает всевозможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалосьблагосостояние наших граждан", – сказал спикер.