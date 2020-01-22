В омской больнице дежурный врач, несмотря на просьбы, отказался сделать перевязку ноги пожилому пациенту. По факту случившегося проводится доследственная проверка, передает ..

В омской больнице дежурный врач, несмотря на просьбы, отказался сделать перевязку ноги пожилому пациенту. По факту случившегося проводится доследственная проверка, передает "Интерфакс".Пенсионер устал от равнодушия медиков и позвонил своему сыну с просьбой о помощи. Прибывший мужчина провел весь день в больнице, однако так и не смог договориться с врачами, передает ""."Вы клятву Гиппократа давали! Зачем все это? Я к животным отношусь лучше, чем вы к людям. Я утром еще просил вас организовать перевязку!", – обратился сын пациента к врачам. В итоге он сам перевязал ногу отцу, сообщает "".