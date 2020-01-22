В результате противоправной деятельности соучастники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения свыше 24 млн рублей...

«Нагатинский районный суд г. Москвы вынес приговор пятерым участникам организованной группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.Как сообщалось ранее, пятеро злоумышленников, не имея разрешения Центрального банка Российской Федерации, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Так, используя счета различных фиктивных организаций, фигуранты проводили операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, «транзиту» денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им фирм. В результате противоправной деятельности соучастники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения свыше 24 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».Пятерым соучастникам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время Нагатинский районный суд г. Москвы признал фигурантов виновными в совершении преступления и назначил двум из них наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев и 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, остальным от 1 года 6 месяцев до 2 лет лишения свободы условно.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22