У звездной пары Агутин – Варум есть сразу три квартиры в престижной высотке в самом русском районе Майами – Санни-Айлс. Дом имеет собственный теннисный корт, несколько бассейнов. На Агутина, по слухам, там записана одна квартира, а на Анжелику – сразу две. Сегодня там живет их единственная дочь Елизавета. А вот хотят ли музыканты эмигрировать в Штаты?
У звездной пары Агутин – Варум есть сразу три квартиры в престижной высотке в самом "русском" районе Майами – Санни-Айлс. Дом имеет собственный теннисный корт, несколько бассейнов. На Агутина, по слухам, там записана одна квартира, а на Анжелику – сразу две. Сегодня там живет их единственная дочь Елизавета. А вот хотят ли музыканты эмигрировать в Штаты?
"Я не
живу в Америке. Я живу и работаю в России. В Америке живет часть моей
семьей, – развенчала один из мифов о себе Анжелика Варум. – Историю
их эмиграции в сотый раз повторять не буду. Все, кому
сей факт был
интересен, неоднократно читали и слышали об этом в моих интервью"
"Вообще,
человеку, состоявшемуся и признанному в своей стране, бессмысленно куда-то
уезжать. Можно попробовать поработать в международных проектах, можно купить
недвижимость в любой стране мира и ездить туда отдыхать. Я всегда стремилась
быть человеком мира, но я никогда не мечтала быть эмигрантом", – уверена Анжелика.
"За
очень редким исключением эмиграция является вынужденной мерой и огромным
стрессом. Люди уезжают в поисках работы, за восстановлением здоровья или
спасением жизни (как в случае с моим папой). Уезжают по семейным
обстоятельствам, по идейным соображениям, по политическим мотивам", – пояснила Варум.
При этом,
говоря о политике, артистка подчеркнула, что не все в России ее устраивает.
"Но если демократический путь развития страны не оправдал всех наших
надежд и ожиданий, что нужно еще раз наступать на грабли утопической идеи,
которая уже однажды себя дискредитировала. Я опасаюсь, как и многие, всякого
рода революций. В моей генетической памяти революция представляется стихийным
бедствием с с мало прогнозируемым результатом, а все-таки за пошаговые
рецепты", – цитирует журнал "Авторадио".