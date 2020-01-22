У звездной пары Агутин – Варум есть сразу три квартиры в престижной высотке в самом русском районе Майами – Санни-Айлс. Дом имеет собственный теннисный корт, несколько бассейнов. На Агутина, по слухам, там записана одна квартира, а на Анжелику – сразу две. Сегодня там живет их единственная дочь Елизавета. А вот хотят ли музыканты эмигрировать в Штаты?

У звездной пары Агутин – Варум есть сразу три квартиры в престижной высотке в самом "русском" районе Майами – Санни-Айлс. Дом имеет собственный теннисный корт, несколько бассейнов. На Агутина, по слухам, там записана одна квартира, а на Анжелику – сразу две. Сегодня там живет их единственная дочь Елизавета. А вот хотят ли музыканты эмигрировать в Штаты?"Я неживу в Америке. Я живу и работаю в России. В Америке живет часть моейсемьей, – развенчала один из мифов о себе Анжелика Варум. – Историюих эмиграции в сотый раз повторять не буду. Все, комусей факт былинтересен, неоднократно читали и слышали об этом в моих интервью""Вообще,человеку, состоявшемуся и признанному в своей стране, бессмысленно куда-тоуезжать. Можно попробовать поработать в международных проектах, можно купитьнедвижимость в любой стране мира и ездить туда отдыхать. Я всегда стремиласьбыть человеком мира, но я никогда не мечтала быть эмигрантом", – уверена Анжелика."Заочень редким исключением эмиграция является вынужденной мерой и огромнымстрессом. Люди уезжают в поисках работы, за восстановлением здоровья илиспасением жизни (как в случае с моим папой). Уезжают по семейнымобстоятельствам, по идейным соображениям, по политическим мотивам", – пояснила Варум.При этом,говоря о политике, артистка подчеркнула, что не все в России ее устраивает."Но если демократический путь развития страны не оправдал всех нашихнадежд и ожиданий, что нужно еще раз наступать на грабли утопической идеи,которая уже однажды себя дискредитировала. Я опасаюсь, как и многие, всякогорода революций. В моей генетической памяти революция представляется стихийнымбедствием с с мало прогнозируемым результатом, а все-таки за пошаговыерецепты", – цитирует журнал "Авторадио".