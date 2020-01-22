В большей степени их беспокоили конфликты с друзьями

За 2019 год около 5 тысяч человек обратились за помощью профессиональных психологов. Среди позвонивших на телефон доверия, 4,7 тысяч – дети.В большей степени их беспокоили конфликты с друзьями (25,5%), проблемы с учителями и успеваемостью, переживания по поводу восприятия окружающими (12,7%), утраты и болезни (1,3%), физическое и сексуальное насилие (1,2%).Всего с момента создания линии психологической помощи на телефон психологов поступило около 55 тысяч звонков. Каждому дозвонившемуся была оказана психологическая помощь и поддержка.