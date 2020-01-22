Чиновникам всей страны необходимо установить 12-часовой рабочий день и 6-дневную рабочую неделю. С таким предложением выступил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в эфире программы 60 минут, говоря об условиях реализации нового курса развития страны.

Чиновникам всей страны необходимо установить 12-часовой рабочий день и 6-дневную рабочую неделю. С таким предложением выступил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в эфире программы "60 минут", говоря об условиях реализации нового курса развития страны.Политик подчеркнул, что он сам уже 50 лет работает в таком режиме. И введение столь жесткой меры считает необходимым компонентом для поднятия дисциплины, что, в свою очередь, очень важно для успешной реализации намеченных президентом национальных проектов.Комментируя смену правительства, Жириновский обратил внимание на проблему, тормозившую работу прошлого состава кабинета министров.Мы столкнулись с проблемой: деньги есть, а результатов нет. То есть, люди боятся тратить деньги.В связи с этим политик считает целесообразным ставить на руководящие посты смелых и быстродействующих людей, а утверждение годового бюджета перенести на лето, чтобы к декабрю "деньги были в каждой деревне", а с 1 января траты шли уже по новому бюджету.В заключение Жириновский предложил принять еще одно "революционное" решение — ввести ротацию депутатов. "Необходимо постоянно менять депутатский корпус, а не раз в пять лет, как это происходит сейчас", — уточнил политик.Указ о новом составе правительства президент России Владимир Путин подписал 21 января 2020 года. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ. Также он призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты, обеспечить рост российской экономики, доходов и рост качества жизни граждан.