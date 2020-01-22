Вес листовой меди составил около 120 кг, стоимость – более 75 тысяч

Двое жителей Гороховецкого района обвиняются в совершении кражи листовой меди с территории одного из храмов города, сообщает УМВД России по Владимирской области.В октябре 2019 мужчины 48 и 49 лет делали реставрационные работы в местном храме. На его территории они увидели рулон листовой меди, предназначенный для покрытия крыши. Ночью, завершив работу, мужчины, взломав замок, проникли на территорию и украли рулон.Продать медь они не успели, так как уже утром к ним пришли полицейские. Задержанные во всём сознались. Вес листовой меди составил около 120 кг, стоимость – более 75 тысяч.