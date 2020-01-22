Защитные маски стали одним из самых востребованных товаров в аптеках столицы Китая. Спрос на них резко увеличился после того, как стало известно о пяти подтвержденных случаях заражения ..

Защитные маски стали одним из самых востребованных товаров в аптеках столицы Китая. Спрос на них резко увеличился после того, как стало известно о пяти подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса в китайской столице.По данным , после рекомендаций медиков, из которых следует, что лучше всего носить именно медицинские маски и менять их каждые четыре часа, многие жители Пекина ломанулись в аптеки. Ранее в Минздраве сообщили, что распространяющийся в КНР коронавирус является биологической угрозой для населения России.